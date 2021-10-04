Москва, 4 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. На севере Сирии, в идлибской зоне деэскалации, не только сохраняется, но и местами усиливается террористическая угроза, боевики даже пытаются действовать против российских военных, заявил 4 октября на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

По его словам, российский МИД выразил свою озабоченность такой ситуацией.

«В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента», — сказал Сергей Лавров.

«Поэтому Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренности между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов «Хаят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться. И с конечной целью подавить эти террористические группировки», — подчеркнул министр иностранных дел России.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что подавление террористических групп в Идлибе надо осуществить как можно быстрее.

«И чем раньше это будет сделано — тем лучше. В практической деятельности будем настаивать на реализации в полном объеме имевшихся договоренностей», — пояснил Сергей Лавров.