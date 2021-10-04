Москва, 4 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Рост стоимости энергетического угля в Европе выгоден России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Европа находится в ситуации энергетического кризиса. Сейчас обостряется межтопливная конкуренция между газом и углем в электрогенерации. Текущий год в целом для Европы стал годом ренессанса угля, — тот позволял частично заместить дорожающий газ», — отметил Фролов.

Но по мере того, как голубое топливо растёт в цене, увеличивается спрос на уголь, указал эксперт.

«И уголь тоже дорожает. Для России как поставщика эта ситуация выгодна», — резюмировал он.

Стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну, достигнув рекорда как минимум за 20 лет, сообщает международное ценовое агентство Argus.

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