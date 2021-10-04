Москва, 4 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Компания KIA получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённое семейство Kia Ceed. Об этом сообщает пресс-служба компании.

KIA KIA Ceed, Ceed SW и Proceed

Так, в России были сертифицированы хетчбэк Ceed, универсал Ceed Sportswagon (SW) и купе-кроссовер XCeed. Все модели прошли положенные испытания для сертификации в России.

Семейство Ceed после обновления получило новый логотип корейской марки, а также измененные экстерьер и интерьер.

Обновленные модели Ceed и Ceed SW и XCeed оснащаются теперь новым мотором 1,5 T-GDI линейки Smartstream с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Агрегат идёт в паре с 7-ступенчатым «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями.

Ранее на российском авторынке было представлено обновленное семейство Rio — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X — 2022 модельного года.

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