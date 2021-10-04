Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 4 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Более 30 километров дорог было разрушено на острове Пальма в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом говорится в данных Главного управления движением.

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Отмечается, что повреждения всё ещё испытывают шесть дорог: LP2 в Тахуйя, LP212 в Эль-Пасо, LP211, LP213 и LP215 в Лос-Льянос-де-Аридане и LP2132 в Тодоке.

Ранее стало известно, что качество воздуха за пределами опасной зоны в месте, где лава вошла в Атлантический океан, не пострадало.