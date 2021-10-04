Москва, 4 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Прошло ровно 20 лет со дня трагедии над Чёрным морем, когда в его акватории потерпел крушение российский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива в Новосибирск.

Ту-154

По данным расследования, которое велось, в том числе Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), воздушное судно было уничтожено украинской ракетой зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). На борту находились 66 граждан РФ и Израиля, а также 12 членов российского экипажа, все они погибли.

В тот день, 4 октября 2001 года, Вооруженные силы Украины проводили учения над акваторией Черного моря, в ходе которых выполнялись пуски ракет ЗРК С-200.

Украинские военные не сразу признали свою вину, в первые дни решительно отрицая свою причастность к катастрофе. Лишь выводы российской и украинской комиссий заставили их изменить позицию. А 26 декабря 2001 году премьер-министр РФ Михаил Касьянов вместе с представителями Украины подписал соглашение о компенсациях родственникам погибших.

Сын одного из погибших в крушении рассказал «Комсомольской правде"детали военных учений, в ходе которых и была выпущена украинская ракета. По словам Бориса Калиновского, сына пассажира того рейса, преподавателя музыки Виктора Калиновского, украинские офицеры были пьяны.