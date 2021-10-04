Москва, 4 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. По сравнению с серединой лета 2021 года темпы вакцинации в Подмосковье упали в разы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Мы понятно делаем и призы, и квартиры разыгрываем, и другие стимулирующие мероприятия. Тем не менее: на пике мы вакцинировали 50−70 тыс. человек в сутки, а сейчас эта цифра доходит до 10 тыс. человек. То есть кратно упало», — сказал глава Подмосковья.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию Воробьев обратился с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.