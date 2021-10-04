Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 4 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Плотная облачность, установившаяся над долиной Аридана на острове Пальма, не позволила Европейской спутниковой системе дистанционного мониторинга Земли «Коперник» обновить данные о состоянии лавовых потоков вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Отмечается, что снимок высокого разрешения, сделанный накануне над районом вулкана Кумбре-Вьеха, из-за большого количества облаков не подходит для составления новой карты мониторинга.

Новая попытка фотографирования запланирована на 4 октября.