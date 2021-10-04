Мишустин: ситуация заболеваемости COVID-19 вызывает беспокойство
Москва, 4 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт в большинстве регионов России, заявил 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Михаил Мишустин
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«Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьёзное беспокойство», — сказал Мишустин.
Он отметил, что растёт заболеваемость в большинстве субъектов, а число пациентов в больницах вдвое больше, чем в прошлом году в это же время.
При этом правительство РФ продолжит принимать меры на федеральном уровне для оказания поддержки пациентам с коронавирусом, заверил премьер-министр.