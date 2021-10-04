Москва, 4 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт в большинстве регионов России, заявил 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьёзное беспокойство», — сказал Мишустин.

Он отметил, что растёт заболеваемость в большинстве субъектов, а число пациентов в больницах вдвое больше, чем в прошлом году в это же время.

При этом правительство РФ продолжит принимать меры на федеральном уровне для оказания поддержки пациентам с коронавирусом, заверил премьер-министр.