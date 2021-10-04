Волгоград, 4 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Более 160 сотрудников МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде получили уведомления об отстранении от работы. Работники предприятия, выполняющего городские пассажирские перевозки трамваями, не предоставили сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Svetlov Artem Скоростной трамвай в Волгограде

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По данным издания «В1.ру», до работы не допустили 168 человек из двух трамвайных депо. Это водители, кондукторы, слесари. Сотрудников обещают допустить к работе после того, как они принесут справку о прохождении вакцинации или после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Зарплату за период простоя платить не будут, утверждают работники. Депо обслуживают 10 городских маршрутов и две линии скоростного трамвая .

Как сообщало ИА REGNUM, отстранения от работы непривиых сотрудников происходят на основании распоряжения главного санврача региона Ольги Зубаревой.