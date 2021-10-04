Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в очередной раз менился руководитель водоканала. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Ростовводоканал» назначен Дмитрий Кубрак. Новый управленец окончил Всероссийский государственный университет юстиции по специальности «Юриспруденция». За его плечами — большой опыт работы на руководящих должностях. Ранее он был заместителем гендиректора «Ростовводоканала» по сбытовой деятельности.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года компанию возглавил Сергей Кабанов, сменивший Алексея Тейге. До этого он занимал должность первого заместителя главы АО «Ростовводоканал».