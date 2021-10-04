Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 4 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Химические изменения, которые лава вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма вызывает на побережье муниципалитета Тасакорте, пока не видны за пределами двухмильной запретной зоны, установленной в районе концентрации лавы. Об этом агентству EFE заявил профессор морской биологии Университета Ла-Лагуны Хосе Карлос Эрнандес.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Он сообщил, что лава поступает в море очень дегазированной, поэтому сернистые выделения не попадают в море, а вода имеет нормальный уровень pH в двух милях от этого места.

Лава из вулкана Кумбре-Вьеха, которая начала извергаться в середине сентября, уже 28 сентября достигла Атлантического океана. Лава образовала полосу площадью 29,7 га.