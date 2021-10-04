Джакарта, 4 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день 94 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Это число вывело Индонезию на пятое место в мире после того, как ранее она занимала шестое место.

«Индонезия занимает пятое место в мире. Мы поднялись на одну ступень выше», — заявил министр здравоохранения страны.

В сентябре в Индонезии прививали более двух миллионов человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 922 новых случаях заражения коронавирусом.

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