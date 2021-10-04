Тбилиси, 4 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционная партия «Закон и справедливость» начала сбор подписей под требованием освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 4 октября объявила лидер партии Тако Чарквиани на брифинге.

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Она сообщила, что сбор подписей начинает по инициативе грузинских эмигрантов, проживающих в разных странах. Также, чтобы поддержать Саакашвили, сторонники партии сегодня направятся в Рустави к пенитенциарному упреждению, где содержится экс-президент.

Ранее Чарквиани создала движение в поддержку возвращения Саакашвили в Грузию. По её словам, на сайте движения зарегистрировались 104 тыс. человек. Планировалось, что они будут встречать Саакашвили в тбилисском аэропорту, но тот прибыл страну инкогнито.

Напомним, Саакашвили заявил о своём прибытии с Украины в Грузию через соцсеть Facebook 1 октября. Он выложил два видео из Батуми. Задержали его вечером того же дня. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. Официальной версии, как Саакашвили попал в Грузию, пока нет.