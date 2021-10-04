Москва, , 14:25 — REGNUM График предстоящих двусторонних контактов, включая встречу глав минобороны и МИД, собирается обсудить министр иностранных дел России Сергей Лавров со своим коллегой из Египта Самехом Шукри. Об этом 4 октября глава МИД РФ заявил во время начала переговоров с главой египетского МИД в Москве.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Надеюсь, мы обсудим также с вами график предстоящих контактов, в том числе важный механизм, который необходимо созвать в обозримом будущем: имею в виду (встречу) министров обороны и иностранных дел, так называемый (формат) «2+2», — сказал он.

В свою очередь, Шукри в ходе переговоров с главой российского МИД передал послание от президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси президенту России Владимиру Путину о том, что египетская сторона заинтересована в развитии дальнейшего диалога между двумя странами.

«Имею честь в ходе своего пребывания передать устное послание от президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, адресованное президенту России Владимиру Путину. В нем подтверждается заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений между нашими странами», — сказал глава египетского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что масштабы военных преступлений Соединенных Штатов и западной коалиции в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать выводы.