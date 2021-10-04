Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 4 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Качество воздуха ухудшится 4 и 5 октября на юге и западе острова Пальма, так как пепел от вулкана Кумбре-Вьеха будет перемещаться именно в эти районы. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного метеорологического агентства Испании Рубен дель Кампо, сообщает агентство Servimedia.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

«Пепел от вулкана будет двигаться, как в понедельник, так и во вторник, в направлении юга и запада острова, ухудшая качество воздуха в этих районах из-за присутствия твердых частиц. Это будет заметно, прежде всего, в районах, расположенных ближе всего к очагу извержения, что вполне объяснимо», — сказал дель Кампо.

По его словам, это связано с тем, что ветры будут дуть с интенсивностью.