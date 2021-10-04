Москва, 4 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Представители центра «Сколково» не подавали обращений в Минздрав РФ относительно возможности ввоза иностранных вакцин от COVID-19 в Россию. Об этом журналистам заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Обращений по ввозу не поступало», — сказал Мурашко.

По его словам, бесплатных вакцин в стране достаточно.