Тбилиси, , 14:07 — REGNUM Во время голосования на первом туре выборов в органы местного самоуправления Грузии было много сообщений о нарушениях и использовании административного ресурса. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованного 4 октября на сайте диппредставительства.

Посольство США в Грузии Diplomacy.state.gov

«Сообщения об использовании административных ресурсов породили сомнение в справедливости выборов. По этим данным, давление на учителей, правоохранителей и сотрудников общественного сектора в ряде городов и селах помешало им свободно сделать свой выбор», — говорится в заявлении посольства.

Американские дипломаты отметили, что во время предвыборной кампании партии сосредоточились на попытках дискредитировать конкурентов, а не на доведении до избирателей предвыборной программы. При этом в посольстве положительно оценили проведённую в текущем году избирательную реформу, которая позволила устранить ряд недостатков на выборах.

Напомним, выборы в Грузии прошли 2 октября. В большинстве муниципалитетов победила правящая партия «Грузинская мечта». ЕНД победила в Батуми и Зугдиди. В 20 из 64 округах будет проходить второй тур голосования за мэров муниципалитетов и мажоритарных депутатов городских заксобраний. В том числе второй тур потребуется, чтобы выбрать мэра Тбилиси.

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