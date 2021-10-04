Ереван, 4 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7533 исследования на коронавирус, из которых 627 дали положительный результат. Об этом 4 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 265 317 носителей коронавируса. Из них 244 842 справились с инфекцией, в том числе 832 — за последние сутки. Умерли в республике 6615 пациентов с COVID-19, из которых 29 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 13 804 тестов на коронавирус 907 были с положительным результатом. 669 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 20 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Армении для чиновников и работников учреждений в ряде сфер, которые не привились от COVID-19, ввели требование сдавать дважды в месяц тест на коронавирус.