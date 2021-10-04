Джакарта, 4 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 922 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 4 октября в Индонезии выявлено 4 220 206 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 2656 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 046 891 человек.

За последние 24 часа от COVID-19 в Индонезии умерли 88 человек. Всего эпидемия унесла жизни 142 261 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу в ряде районов на Яве и Бали.

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