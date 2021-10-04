Москва, 4 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Журналистка и ведущая Ксения Собчак высказалась относительно юмористического шоу «Игра» на телеканале ТНТ. Об этом 3 октября сообщило издание StarHit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

По словам Собчак, новый проект напомнил ей по формату КВН. «Тут можно понять Маслякова — одно дело, когда придумали новое и тебя обогнали, другое — когда тупо украли…"Игра» должна была похоронить КВН, а не возрождать его в самых худших традициях», — считает журналистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущий Александр Масляков прокомментировал новость о выходе шоу «Игра», команда-победитель которого получит приз в размере 30 млн рублей. «Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги… Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?» — высказался Масляков.