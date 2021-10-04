Будапешт, , 13:28 — REGNUM Премьер-министр Венгрии прав, когда говорит, что действия брюссельской бюрократии в отношении России и Китая противоречат интересам ЕС, но добиться поддержки своей позиции от партнеров по ЕС ему не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 октября, комментируя высказывания Виктора Орбана.

Россия и Евросоюз Russiancouncil.ru

Как сообщалось ранее, премьер-министр Венгрии заявил, что в отношениях с Россией и Китаем элита ЕС «надела на глаза идеологические шоры и действует против интересов« самого же Евросоюза. ЕС нуждается в «стратегическом суверенитете» (прежде всего от США), собственной армии и суверенной торговой политике, сказал Орбан.

« Да, в своём стремлении в Европейский союз страны Центральной и Восточной Европы рисовали себе именно такое иллюзии: Европа, обладающая стратегическим суверенитетом. Надо сказать, что тогда, когда они готовились к вступлению, в 1990- е годы, самостоятельности у Европы было, конечно, больше, чем сегодня.

Потом новые страны-члены (особенно отличились тут прибалтийские страны, Польша, Румыния) внесли свою немалую лепту в то, чтобы этого суверенитета стало меньше. Кто-то в их элитах работал против интересов суверенитета ЕС целенаправленно, кто-то невольно стал американским агентом, решавшим эту задачу. Как бы то ни было, сегодняшний ЕС всё меньше устраивает страны-члены; в силу американской подрывной линии в нём сокращается зона единства, усиливаются противоречия. Решить эти и другие проблемы на пути проводимой брюссельской бюрократией политики централизации не удастся.

В своей разрушительной линии, в основе которой лежали и лежат провинциальность и конъюнктурность, евросоюзовские «новички» сами поставили для своего союза капканы на будущее. Венгрия в этом плане отличается в лучшую сторону, и это понятно: сказывается относительно недавняя имперская традиция.