Бишкек, 4 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии уже установило дипломатические отношения со 164 из 193 стран мира. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Айбек Артыкбаев на заседании профильного парламентского комитета, передает «24.kg».

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По словам высокопоставленного чиновника, за последние десять лет республике удалось наладить дипломатические связи с 46 государствами.

Замминистра также отметил, что сейчас МИД пытается установить дипотношения с 28 странами, в первую очередь с африканскими — Анголой, Малави и Руандой.

«Установление отношений необходимо для развития своей позиции в рамках Организаии объединенных наций», — подчеркнул Артыкбаев и добавил, что Киргизия намерена стать членом Совета ООН по правам человека в 2023 — 2025 годах и непостоянным членом Совбеза ООН в 2027 году.

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