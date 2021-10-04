Сеул, 4 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Несмотря на стремление правительства Южной Кореи вакцинировать как можно больше людей в стране, 0,6% южнокорейцев, получивших первую дозу вакцины от COVID-19 отказываются от получения второй дозы вакцины. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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По их словам, причина отказа кроется в более сильных побочных эффектах, которые, якобы, наблюдаются у людей, получивших вторую дозу вакцины.

Как сообщает ИА REGNUM, первую дозу вакцины от COVID-19 в Южной Корее получили 39,7 млн человек или 77,3% населения, обе дозы вакцины получили 27 млн человек или 52,6% населения.

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