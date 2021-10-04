Бали, Индонезия, 4 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что международный аэропорт Бали Нгурах-Рай начнет принимать иностранных путешественников 14 октября 2021 года, сообщает Kompas.

David Stanley Бали, Индонезия

По его словам, иностранцы должны соблюдать условия въезда в страну и пробыть на карантине восемь дней после прилета. Каждый иностранец, прилетающий на Бали, должен иметь подтвержденную бронь в отеле на срок не менее восьми дней.

Въезд в Индонезию разрешен гражданам из Южной Кореи, Китая, Японии, ОАЭ и Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу в ряде районов на Яве и Бали.