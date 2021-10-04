Москва, 4 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Нефтяные котировки завершили торги 1 октября на позитивной ноте, немного не дойдя до $80 за баррель нефти марки Brent. Цена закрытия составила $79,97 за баррель, прибавив 0,86% относительно цен четверга, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Крайне положительной была реакция как нефтяного, так и фондового рынка на подачу заявления компанией Merck на разрешение использования таблетки от коронавируса.

Судя по реакции аналитиков, это может стать прорывом в лечении и профилактике вируса и стать еще одним серьезнейшим шагом к преодолению пандемии.

При этом рынок продолжает переваривать стартовавший энергокризис, который коснулся не только Китая и Европы, но и дошел до Индии, чьи запасы угля находятся на критическом уровне.

Цены на газ по-прежнему выше $1000 за тысячу кубометров, что продолжает подогревать интерес к нефтепродуктам как средству отопления. В фокусе инвесторов будет заседание ОПЕК+ и дальнейшее развитие событий с китайским девелопером Evergrande.

Вероятность того, что картель будет наращивать добычу свыше оговоренных 400 тысяч баррелей в сутки, крайне мала, но могут быть пересмотрены прогнозы на следующий год, и для их реализации добыча может быть увеличена с января-февраля.

Предполагаемый коридор движения котировок нефти на сегодня, 4 октября, составляет $78,50−80,00 за баррель Brent», — считает эксперт.

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