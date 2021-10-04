Москва, 4 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Параллельно с торговой войной, которая продолжается между США и Китаем, начали активизироваться и совместные китайско-американские проекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Параллельно с тарифной войной начали активизироваться совместные проекты. Это то, чего не было при Трампе и возникло уже при новой администрации Байдена, — сказал Мартиросян. — По сути, речь идет о переходе от импорта товаров к созданию локальных производств. С момента вступления Байдена в президентскую должность только в нефтегазовой сфере было согласовано семь совместных предприятий между США и Китаем. Речь идет о том, что США приглашает китайский инвестиционный капитал поучаствовать в высокотехнологичных проектах, давая возможность локально сработать национальной экономике».

Такая политика, как пояснил эксперт, не смягчает, но разворачивает ситуацию в сторону увеличения объемов ВВП США и организации большего количества локальных предприятий со всеми вытекающими последствиями в виде рабочих мест, социальных программ и прочего.

«Тем не менее торговая война продолжится, потому что экономики Китая и США конкурируют между собой. Однако в обеих странах понимают, что только кооперация поможет расти национальному ВВП. Поэтому, когда говорят о тарифной войне, нужно понимать, что за ней стоит не политика протекционизма, а приглашение капитала работать внутри страны», — сказал Мартиросян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, США продолжают «закручивать гайки» в рамках торговой войны с Китаем.