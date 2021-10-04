Москва, 4 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. США продолжают закручивать гайки в рамках торговой войны с Китаем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. Так он прокомментировал решение администрации президента США Джозефа Байдена отталкиваться от уже введенных торговых пошлин против Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги США и Китая

«Польза от повышенного или запретительного тарифа возникает тогда, когда развивается и катализируется совместное производство, — сказал Мартиросян. — В США количество рабочих мест выросло, но исключительно за счет сферы услуг. А если мы посмотрим на индустриальную экономику, то там за время действия пошлин не появилось никаких масштабных предприятий. Тем не менее гайки продолжают закручиваться, тарифы повышаются, вводятся даже запретительные пошлины, которые делают экономически нецелесообразным экспорт товаров из Китая в США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время не приходится ждать резких изменений в экономических отношениях США и Китая.