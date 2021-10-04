Стокгольм, 4 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 году стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, сообщается на сайте организации.

Скриншотстраницы tv2.by Нобелевская премия

Отмечается, что премия ученым была присуждена за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, лауреаты Нобелевских премий в этом году снова получат медаль и диплом в своих странах. Причиной отмены традиционных мероприятий стала пандемия коронавирусной инфекции.

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