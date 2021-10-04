Киев, 4 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментирует информацию о своей причастности к офшорным операциям, однако сделает это позднее. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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«Быстрой реакции не будет», — сказал он украинскому изданию «Страна».

Фильм-расследование про офшоры президента Украины Владимира Зеленского прокомментировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В материалах её обвинили в торможении расследования по вымыванию бизнесменом Игорем Коломойским средств из «Приватбанка». Она заявила, что информация, которая касается деятельности банка, находится в распоряжении НАБУ.

«Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом», — подчеркнула Венедиктова.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов, опубликованного 3 октября.

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Вопросы к Зеленскому возникли по офшорной компании, связи с которой, по данным расследователей, он своевременно не раскрыл. Речь идёт о фирме Maltex Multicapital Corp.

Но это далеко не единственный офшорный актив, с которым был связан Владимир Зеленский, чья семья ещё буквально пару лет назад в декларациях указывала квартиры в Италии и Великобритании, отельную недвижимость в Грузии.