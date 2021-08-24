Киев, , 08:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на неприязненное отношение к России, продолжает получать доход от бизнеса в России. При этом самим бизнесом в России глава государства, согласно декларации о доходах, якобы не владеет. Об этом сообщает телеграм-канал «Наблюдатель».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как заявляет сам Зеленский называет это не доход, а «роялти, полученное за использование его интеллектуальной собственности».

Так, согласно декларации о доходах за 2020 год, Владимир Зеленский владеет кипрской компанией «Aldorante Ltd» и белизской «Film Heritage». При этом журналисты выяснили, что президент и его ближайшее окружение продолжают получать доходы от созданной ранее бизнес-империи, в том числе связанной с Россией. По их информации, все деньги идут через офшоры на Кипре и в Белизе.

«Головная компания — «Green Family Ltd». Ей принадлежат доли в украинских компаниях «Квартал 95» и «Студия Квартал 95», а также в российских «Грин Филмс», «Вайсберг Пикчерс» и «Платинумфильм», — пишет телеграм-канал.

При этом отмечается, что формально сам Зеленский не входит в состав правления этих компаний.

«Официально «Green Family Ltd» руководит Оксана Лазаренко, гражданка РФ с видом на жительство на Украине и по совместительству супруга нынешнего главы СБУ Ивана Баканова. Он, в свою очередь, является близким другом Зеленского и занимает должность директора другого кипрского офшора «Davegra Ltd», — сообщают журналисты.

Первый помощник президента Украины, директор и основатель «Студии Квартал 95», Сергей Шефир также занимает должность директора фирмы-прокладки «Zinon Enterprises Ltd», которая зарегистрирована в Белизе, добавляет телеграм-канал.

«Интересы Зеленского в России представляет продюсер Сергей Бобза. Он является руководителем кипрского офшора «Kvartal Leopolis Studios Limited» и российской компании «Кинодом», которая совместно с «Green Family Ltd» учредила ранее упомянутую «Платинумфильм», — отмечено в сообщении.

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Журналисты добавляют, что «все перечисленные люди участвовали в строительстве бизнеса Зеленского, который и по сей день приносит ему большие деньги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская является владельцем недвижимости в Крыму. Он также добавил, что счета за коммунальные услуги оплачиваются регулярно, ввиду отсутствия задолженности по ним.

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