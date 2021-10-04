Минск, 4 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Белоруссии приняла законопроект о приостановке действия соглашения с ЕС о реадмиссии, сообщила 4 октября пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

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«Депутаты приняли проект закона Республики Беларусь «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июне ЕС ввёл очередной пакет экономических и политических санкций в отношении белорусских госпредприятий, чиновников и силовиков, обвиняемых в фальсификации президентских выборов 2020 года и жестоком подавлении протестных выступлений, а также других актах государственного терроризма.

В ответ МИД Белоруссии заявил о приостановке участия в программе ЕС «Восточное партнёрство» и начал реализацию процедуры приостановки действия соглашения с Евросоюзом о реадмиссии.