Цхинвал, 4 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 236 тестов на коронавирус, из которых 75 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 4 октября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 6239 носителей SARS-CoV-2, из них 5230 выздоровели, в том числе 30 — за последние выходные. Под наблюдением медиков находятся 1054 носителя коронавируса.

В течение 1 октября, в пятницу, в Южной Осетии выявили 114 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 362 тестов. 30 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что тесты в лабораторию Южной Осетии в рамках гуманитарной помощи доставляют из России. В начале октября в Цхинвал привезли 10 тыс. тестов.