Москва, 4 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Не исключено, что если в ближайшие месяц-два снижения инфляции в РФ не начнется, Центральный банк может повышать ставку и далее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

ИА REGNUM Инфляция

«Природа инфляции такова, что скорость ее роста всегда заметно выше, чем скорость ее снижения, — сказал экономист. — Поэтому не исключено, что если в ближайшие месяц-два снижение инфляции не начнется, Центральный банк может повышать ставку и далее. Здесь очень показателен опыт США начала 1980-х годов, когда в Америке была двухзначная инфляция. Для борьбы с ней глава ФРС Пол Волкер поднял процентную ставку до 20,5%, что довольно быстро привело к снижению инфляции. Затем постепенными шагами ставка была снижена до приемлемого уровня».

По словам Хестанова, ЦБ РФ реализует похожую стратегию, только подъем ставки осуществляется более плавно.

«Скорее всего, и это подтверждают как зарубежный, так и российский опыт недавних лет, по мере того как инфляция снизится к таргету, начнется и цикл постепенного снижения ключевой ставки», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в РФ будет понижаться, если не случится внешних шоков.