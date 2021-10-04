Джакарта, 4 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу в ряде районов на Яве и Бали, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ограничения по коронавирусу продлят с 5 по 18 октября 2021 года.

Согласно данным правительства, в период с 8 по 20 сентября в Индонезии выявили 52 061 случай заражения коронавирусом. Тогда в период с 21 сентября по 3 октября количество случаев заражения коронавирусом снизилось до 26 589.

Кроме того, в период с 8 по 20 сентября в Индонезии от COVID-19 умерли 3478 человек, а за последние две недели число погибших снизилось до 1539 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии потребовал, чтобы вакцинация против коронавируса в провинции Западное Папуа продолжалась.

Подробнее в материале: Президент Индонезии просит ускорить вакцинацию в Западном Папуа