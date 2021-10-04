Лондон, 4 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. Так, в ходе торгов 4 октября она впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за Мвт·ч.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий исторический рекорд цена на газ в Европе установила в ходе торгов 1 октября. Тогда она достигла $1199 за тысячу кубометров. Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. м, или €100 за 1 МВт·ч.

Днём ранее, 30 сентября, цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку в $1100 за тысячу кубометров.