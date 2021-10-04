Москва, 4 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российские учителя истории не должны закрывать глаза на попытки реабилитации нацизма в ряде стран Восточной Европы и должны помогать противостоять этому. Об этом 4 октября заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международном конгрессе учителей истории в Москве.

Сергей Нарышкин

По его словам, общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права.

«Полагаю, все присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы, — сказал Нарышкин. — Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывать глаза на подобные прецеденты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и в дальнейшем собирается противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и делать все для того, чтобы сохранять историческую память. Лавров отметил, что бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей Родины является священным долгом жителей России.