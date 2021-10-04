Нарышкин призвал учителей бороться с реабилитацией нацизма
Москва, 4 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российские учителя истории не должны закрывать глаза на попытки реабилитации нацизма в ряде стран Восточной Европы и должны помогать противостоять этому. Об этом 4 октября заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международном конгрессе учителей истории в Москве.
По его словам, общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и в дальнейшем собирается противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и делать все для того, чтобы сохранять историческую память. Лавров отметил, что бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей Родины является священным долгом жителей России.