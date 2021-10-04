Магадан, 4 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока синоптики предстоящей зимой прогнозируют обильные снегопады, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 октября со ссылкой на центр «Фобос».

Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

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Так, Чукотка уже оказалась во власти первой пурги, снегопад привёл к задержке авиарейсов и отмене уроков в школах.

«Столь ранняя репетиция зимы может быть спровоцирована паузой глобального потепления в Арктике», — отмечают специалисты.

Синоптики отмечают, что в 2021 году в акватории Ледовитого океана льда оказалось почти на миллион кв. километров больше, чем в 2020 году. В последний раз такое было 6−7 лет назад.

Это может привести к усилению западно-восточного переноса воздушных масс. В результате на большей части страны осадков выпадет больше обычного. Самые значительные аномалии будут наблюдаться на севере Дальнего Востока.

Предполагается, что высота сугробов в низовьях Волги, на Колыме и на юге Сибири может оказаться в 1,5−2 раза выше многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска 3 октября начали публиковать в соцсетях фото и видео падающих снежных хлопьев.