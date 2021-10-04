Москва, 4 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Российской Федерации число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 25 781 и достигло 7 612 317 случаев. Об этом 4 октября сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеваемостью COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост по сравнению с 3 октября немного вырос. Накануне в стране было выявлено 25 769 носителей коронавируса.

Среди регионов страны по суточному приросту лидируют Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

За сутки выздоровели более 14,5 тыс. заболевших, с начала пандемии — свыше 6,7 млн человек.