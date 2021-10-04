Сеул, 4 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3404 человека. Об этом 4 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 4 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 714 000 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 77,3%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 195 087 человек, препаратом AstraZeneca — 11 092 334 человека, препаратом Janssen — 1 447 553 человека, Moderna — 5 979 026 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 33 187 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 27 016 188 человек.

За последние два дня (2 — 3 октября) в стране было зарегистрировано 3556 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 286 942 случая.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на три человека, до 716 человек.