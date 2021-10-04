Москва, 4 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Инфляция в РФ будет понижаться, если не случится внешних шоков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал ожидания Банка России по поводу снижения инфляции до 4% в 2022 году.

geralt Рост инфляции

«Сценарий Центробанка имеет достаточно высокую вероятность реализации, так как в России основные факторы инфляции имеют немонетарную природу, — сказал Хестанов. — Если не произойдет внешних шоков в виде значительных изменений цен на нефть, усиления санкционной политики и глобального изменения цен на продовольственные культуры, то с вероятностью 80% (а это типичная вероятность базового сценария) инфляция постепенно снизится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ может снова столкнуться с импортом инфляции.