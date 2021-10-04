Стокгольм, 4 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. 4 октября в 12:30 по Москве в Каролинском институте будут объявлены первые лауреаты Нобелевской премии. Ими станут ученые в области медицины или физиологии. Об этом сообщил телеканал SVT.

Naked-science.ru Нобелевская премия

«Всегда интересным оставался вопрос о размере приза, по которому можно понять важность открытия. Поэтому я надеюсь, что Нобелевский комитет осмелится инвестировать в более новое открытие, чем обычно, а именно в то, что сделало возможным быстро разработать новые вакцины, так называемые мРНК-вакцины», — поделился своим мнением научный корреспондент Бодил Аппельквист.

«Может ли пандемия повлиять на выбор лауреатов?» — спросили Аппельквиста.

«Ну, не сама пандемия, а, возможно, ее последствия. Обычно требуется несколько десятилетий, чтобы определить важность открытия, но в случае рекордной разработки мРНК-вакцин от коронавируса мы уже смогли видеть результаты», — ответил журналист.