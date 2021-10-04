Минск, 4 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституции, сообщает 4 октября БелТА.

Белоруссия

Законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» был принят во втором, окончательном, чтении.

Отмечается, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении он был направлен президенту Александру Лукашенко, замечаний от него не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.