Новосибирск, , 11:55 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания сегодня, 4 октября, представил новых членов правительства региона. Так, руководители сменились у министерства цифрового развития и связи и министерства труда и социального развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дом правительства Новосибирской области Nso.ru

Министром цифрового развития и связи Новосибирской области назначен Сергей Цукарь, который с августа по октябрь 2021 года был исполняющим обязанности министра.

«Наш регион входит в число регионов-лидеров в этой сфере. Впереди — много работы, много проектов. Всех министерств, всех органов власти коснётся продолжение цифровизации документооборота, внедрение новых информационных систем. Очень важно, чтобы цифровая трансформация не превратилась просто в модное веяние и не стала вещью «самой в себе», — отметил глава региона.

Министерство труда и социального развития области возглавила Елена Бахарева, ранее занимавшая пост заместителя министра.

«Предстоит много новой работы по внедрению новых федеральных стандартов — в частности, идёт обсуждение идеи создания социального казначейства. Необходимо продумать, как наша региональная система будет встроена в этот проект. Очень важно, чтобы в сфере социальной защиты мы были на шаг впереди всех федеральных инициатив, чтобы мы ориентировались, в первую очередь, на запросы наших граждан», — подчеркнул Андрей Травников, представляя Бахареву.

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