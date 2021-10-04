Москва, 4 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В России по сравнению с началом лета 2021 года число заболевших COVID-19 медиков снизилось в три раза. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"Есть статистика по заболеваемости [COVID-19] медицинского персонала. Если посмотреть начало лета, середину лета и сегодняшнюю цифру, разница в количестве заболевших — более чем в три раза», — сказал Мурашко.

По его словам, около 73% врачей в России привиты от COVID-19, а у части медиков также имеется иммунитет после перенесённой болезни.