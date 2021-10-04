Белгород, 4 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Активист Максим Климов на своём канале в соцсети опубликовал сведения о передаче в дар квартиры в элитной многоэтажке сыну вице-губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой.

Брусника Квартира

По словам общественника, в сентябре 2020 года руководитель регионального департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев безвозмездно передал квартиру площадью 149 кв. м сыну замгубернатора. Жильё находилось в собственности Белгородской области. Максим Климов направил в приёмную губернатора Вячеслав Гладкова и прокуратуру Белгородской области официальные запросы.

Глава региона на оперативном совещании в правительстве 4 октября потребовал провести служебное расследование по этой публикации.

«Служебное расследование нужно провести, поднять все документы: каким образом принималось решение год назад, проверить правовые основы принятия решения. Посмотреть, каким образом семья была обеспечена жильём, нуждаемость и законность этого решения. Затем уже будем делать какие-то выводы. В связи тем, что есть официальные запросы, будем публично отвечать, но только после того, когда полноценно будет проведена проверка», — сказал губернатор.

Вячеслав Гладков попросил принять единый порядок предоставления служебного жилья государственным и муниципальным служащим, подчеркнув, что процедура эта должна быть публичной.