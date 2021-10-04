Москва, 4 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», а были только вопросы к документам. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

Михаил Мурашко

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"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — сказал он.

Также глава Минздрав РФ уточнил, что российской стороне необходимо было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, что уже сделано и эти документы вносят в ВОЗ.

«Те разногласия, которые возникали, все сняты», — отметил Мурашко, добавив, что эти документы будут поданы в течение ближайших полутора недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрав РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в России от COVID-19 вакцинировано чуть более 60% лиц старше 60 лет.