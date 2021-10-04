Тбилиси, 4 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Грузии 4 октября стартовали международные военные учения Eternity — 2021. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Dodmedia.osd.mil Грузинские солдаты

«В столице Грузии — Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity — 2021 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что участники учений пройдут теоретическую и практическую подготовку. В ходе манёвров они отработают взаимодействие при охране экономических объектов. Учения будут длиться до 8 октября.

Напомним, военные учения Eternity впервые прошли в 2014 году. Их проводят поочерёдной в одной из стран-участниц. В 2017 году их проводили в Грузии, в 2018 году — на территории Турции, а в 2019 году — в Азербайджане. В 2020 году подобных трёхсторонних учений не было.