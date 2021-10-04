Хабаровск, 4 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Хабаровске осужден местный 40-летний житель, которого признали виновным в убийстве из корыстных побуждений и разбое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

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В ходе следствия и в суде установлено, что вечером 6 сентября 2020 года обвиняемый, около магазина «Стимул» познакомился с тремя молодыми людьми, один из которых предложил ему выпить пива и оплатил все покупки.

В ходе застолья фигурант решил завладеть имуществом щедрого нового знакомого. Задуманное он осуществил ночью возле дома потерпевшего, на детской игровой площадке. Осужденный напал на мужчину сзади, обхватил его шею, нанес руками несколько ударов по различным частям тела, в том числе два удара ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался.

Убийца похитил смартфон, мужскую сумку, банковские карты потерпевшего, причинив ущерб почти в 12 тыс. рублей.

На суде фигурант вину не признал. Он приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области автоинспекторы сообщили подробности задержания мужчины, который подозревается в убийстве трех девушек на территории Гая.