В 2021 г. производство вакцин от COVID-19 в РФ превысит 300 млн комплектов
Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. С начала 2021 года в России было произведено почти 170 млн полных комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом 4 октября на форуме «Биотехмед» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он также добавил, что за весь текущий год планируется произвести более 300 млн полных комплектов вакцин. Мантуров отметил, что только за сентябрь крупнейшие фармакологические компании «Генериум» и «Биокад» произвели 40 млн двухкомпонентных доз «Спутника V».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на предприятии фармацевтической компании «Полисан», где в конце сентября запустили новую линию по производству вакцины от коронавирусной инфекции, планируется выпускать в год до 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».