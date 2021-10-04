Геленджик, Краснодарский край, 4 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. С начала 2021 года в России было произведено почти 170 млн полных комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом 4 октября на форуме «Биотехмед» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«За период с января на 1 октября произведено почти 170 млн полных комплектов доз всех вакцин», — уточнил российский министр.

Он также добавил, что за весь текущий год планируется произвести более 300 млн полных комплектов вакцин. Мантуров отметил, что только за сентябрь крупнейшие фармакологические компании «Генериум» и «Биокад» произвели 40 млн двухкомпонентных доз «Спутника V».

«И планируется до конца года произвести ещё около 150 млн, то есть в этом году мы выйдем на параметр 300 млн плюс», — отметил глава Минпромторга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на предприятии фармацевтической компании «Полисан», где в конце сентября запустили новую линию по производству вакцины от коронавирусной инфекции, планируется выпускать в год до 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».