Сеул, 4 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва баллотируется на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, на пост претендуют как минимум пять кандидатов. Среди них заместитель генерального директора МОТ Грег Вайнс, председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер Унгбо, бывший министр труда Франции Мюриэль Пенико и вице-президент Международной организации работодателей (МОР) Мтунзи Мдваба.

Известно, что выборы состоятся в марте 2022 года.

В случае победы Кан Гён Хва станет первой женщиной и представительницей Азии, возглавившей МОТ.